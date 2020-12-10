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Ekonomi TŞOF Başkanı Apaydın, taşımacılık yapan esnaf için destek paketi talep etti
Ekonomi

TŞOF Başkanı Apaydın, taşımacılık yapan esnaf için destek paketi talep etti

Yeniakit Publisher
2020-12-10 11:16:57 -
TŞOF Başkanı Apaydın, taşımacılık yapan esnaf için destek paketi talep etti

ANKARA (AA) - Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileri nedeniyle taşımacılık yapan esnafın zor günler geçirdiğini belirterek destek paketi talep etti.

Apaydın, yaptığı yazılı açıklamada, taşımacılık yapan esnafın sorunlarına değindi.

Artan Kovid-19 vakaları nedeniyle okulların yeniden uzaktan eğitime geçtiğine işaret eden Apaydın, yüz yüze eğitimin devam ettiği dönemde de velilerin çocuklarını servise vermeyip okula kendilerinin götürdüğünü belirtti.

Apaydın, bu dönemde servisçi esnafının işinin tamamen durduğunu vurgulayarak, "Alınan kredilerin ödeme dönemi geldi. Kredisini ödeyemeyen esnafın araçlarına haciz gelmeye başladı. Okul servislerine bir destek verilmezse okullar yeniden açıldığında veliler, çocuğunu okula gönderecek servis aracı bulamayabilirler. Çünkü araçların yarıdan fazlası okul yollarında değil, yediemin otoparklarında olabilir." ifadelerini kullandı.

Apaydın, şehir içi toplu taşıma yapan esnafın da getirilen önlemler nedeniyle sıkıntılar yaşadığını, salgının ilk dönemlerinde uygulamaya konulan, kapasitenin yüzde 50'si kadar yolcu alma ve ayakta yolcu taşımama kuralları nedeniyle zarar etmeye başladığını bildirdi.

- "Nakit yardımı ya da ÖTV'siz akaryakıt sağlanmalı"

Taşımacı esnafının artık ayakta kalmasının mümkün olmadığı bir noktaya geldiğini belirten Apaydın, şunları kaydetti:

"Diğer tüm esnaf ve sanatkarlar gibi taşımacı esnafı da yolun sonuna geldi. Bu krizden çıkabilmek için şoför ve nakliyeci esnafı için özel bir paket açıklanmalı. En önemlisi vergi ve prim borç yapılandırma ödemeleri faizsiz en erken 2021 yılı Aralık ayı sonuna kadar uzatılmalı. Diğer taraftan, servis aracı işletenler başta olmak üzere işleri tamamen duran esnafımıza okullar tamamen açılıncaya kadar doğrudan karşılıksız nakdi yardım yapılmalı ve ÖTV'siz akaryakıt sağlanmalı."

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