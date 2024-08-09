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Dünya TSMC geliri yapay zeka sayesinde arttı!
Dünya

TSMC geliri yapay zeka sayesinde arttı!

Yeniakit Publisher
2024-08-09 18:14:00 - 2024-08-09 18:16:44
TSMC geliri yapay zeka sayesinde arttı!

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.'nun (TSMC) geliri Temmuz ayında yüzde 45 artarak Haziran çeyreğine göre büyüme hızını artırdı.

TSMC’nin geliri Temmuz ayında yüzde 45 artarak, Nvidia Corp. gibi şirketlerden gelen yapay zeka çiplerine yönelik güçlü talebin devam edeceği umutlarını güçlendirdi.

Şirketin aylık satışları 256,95 milyar Yeni Tayvan dolarına (7,9 milyar dolar) ulaştı. Analistler, üçüncü çeyrekte TSMC gelirinin yüzde 37 artarak 747,4 milyar Yeni Tayvan dolarına çıkmasını öngörürken, Temmuz ayı sonuçları TSMC'nin bu beklentileri aşabileceğini gösteriyor.

Apple’ın ürettiği iPhone işlemcilerinin tek tedarikçi olan TSMC şirketi ayrıca, Nvidia ve Advanced Micro Devices Inc. için tercih edilen çip üreticilerinden.

Yapay zekanın öncülük ettiği yüksek performanslı bilgi işlemci, geçen çeyrekte TSMC'nin gelirinin yüzde 52'sine katkıda bulundu. Yine de yatırımcılar, büyük teknoloji firmalarının yapay zeka patlamasını desteklemek için altyapıya yatırdıkları milyarlarca doların önemli getirilerle sonuçlanıp sonuçlanmayacağını sorgulamaya başladı.

Geçtiğimiz hafta küresel ekonomik görünümle ilgili endişeler, TSMC gibi önemli oyuncuların piyasa değerinde milyarlarca dolar kazandığı yapay zeka rallisini sekteye uğratmıştı. Yatırımcılar, yılın en büyük kazananlarından bazılarını nakde çevirmeyi seçmişti ve TSMC'nin hisseleri bir günde yüzde 10 düşmüştü.
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