TSK'ya teslim edildi! Tam 1500 adet

Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmek üzere 1500 adet MPT-55 tüfeğinin sevkiyatı gerçekleştirildi.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale Silah Fabrikası'ndan, tamamen yerli üretim 1500 adet MPT-55'in Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmek üzere sevkiyatı yapıldı.

Tamamen yerli üretim

Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Ocakcıoğlu, tamamen yerli üretim olan MPT-55 model 1500 adet tüfeği Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim etmek üzere yola çıkardıklarını söyledi.

Silah fabrikasında çalışmaların tüm hızıyla davam ettiğini aktaran Ocakcıoğlu, önümüzdeki süreçte de yerli silahların sevkiyatının süreceğini kaydetti.