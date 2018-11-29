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TSK'ya teslim edildi! Tam 1500 adet

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, tamamen yerli üretim 1500 adet MPT-55'in sevkıyatını yaptı. Silahlar Kara Kuvvetler Komutanlığına teslim edilecek.

29 Kasım 2018 Perşembe 23:06
TSK'ya teslim edildi! Tam 1500 adet

Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmek üzere 1500 adet MPT-55 tüfeğinin sevkiyatı gerçekleştirildi.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale Silah Fabrikası'ndan, tamamen yerli üretim 1500 adet MPT-55'in Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmek üzere sevkiyatı yapıldı.

Tamamen yerli üretim

Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Ocakcıoğlu, tamamen yerli üretim olan MPT-55 model 1500 adet tüfeği Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim etmek üzere yola çıkardıklarını söyledi.

Silah fabrikasında çalışmaların tüm hızıyla davam ettiğini aktaran Ocakcıoğlu, önümüzdeki süreçte de yerli silahların sevkiyatının süreceğini kaydetti.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 23:06
  1. Kırıkkale
  2. TSK
  3. Kara Kuvvetleri Komutanlığı

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