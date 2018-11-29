TSK'ya teslim edildi! Tam 1500 adet
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, tamamen yerli üretim 1500 adet MPT-55'in sevkıyatını yaptı. Silahlar Kara Kuvvetler Komutanlığına teslim edilecek.29 Kasım 2018 Perşembe 23:06
Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmek üzere 1500 adet MPT-55 tüfeğinin sevkiyatı gerçekleştirildi.
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale Silah Fabrikası'ndan, tamamen yerli üretim 1500 adet MPT-55'in Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmek üzere sevkiyatı yapıldı.
Tamamen yerli üretim
Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Ocakcıoğlu, tamamen yerli üretim olan MPT-55 model 1500 adet tüfeği Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim etmek üzere yola çıkardıklarını söyledi.
Silah fabrikasında çalışmaların tüm hızıyla davam ettiğini aktaran Ocakcıoğlu, önümüzdeki süreçte de yerli silahların sevkiyatının süreceğini kaydetti.
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