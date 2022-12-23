TSK’ya "HİSAR-O+" teslimatı

Milli imkanlarla geliştirilen HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (OİHSFS), 2022 yılının başında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilmişti. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, HİSAR-O+ ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

Açıklamaya göre; HİSAR-O+ Sistemi’nde kullanılacak Görüntüleyici Kızılötesi (IIR) Arayıcı Başlıklı HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Füzeleri, Roketsan tarafından 2022 yılı içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edildi. Böylelikle HİSAR-O+ Sistemi, tamamen operasyonel hale geldi.

Öte yandan yine HİSAR-O+ Sistemi’nde kullanılacak RF Arayıcı Başlıklı HİSAR-RF Hava Savunma Füzesi‘nin test faaliyetleri, birden fazla atışlı test şeklinde 2022 yılı içerisinde başarıyla gerçekleştirildi.

Hem HİSAR-O+ OİHSFS hem de Milli Dikey Atım Sistemi MİDLAS’ta kullanılacak HİSAR-RF Füzesinin, 2023 yılı içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edileceği tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 20 Aralık Salı günü gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında, HİSAR-O+’ta kullanılacak hava savunma füzeleri için seri üretim kararı alındığı duyurulmuştu. Bu doğrultuda, 2023 yılı içerisinde tam oranlı seri üretime başlanılacağı ve teslimatların hızlanacağı üzerinde duruluyor.

HİSAR-O+ Hava Savunma Füzesi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Projesi olarak, Aselsan-Roketsan işbirliğinde yerli ve milli olarak geliştirildi. Harp başlığı ise TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildi. 360 derece etkinliğe sahip sistem, en az 9 hedefe aynı anda angajman ve ateşleme yapabiliyor. HİSAR O+ Sisteminin önleme menzili, IIR Güdümlü HİSAR-O+ Füzesi ile 25 km’yi buluyor. RF Arayıcı Başlıklı HİSAR-RF füzesi ile ise 35+ kilometre menzile sahip.

Her türlü hava koşulunda çalışma yeteneğine sahip HİSAR, savaş uçakları, helikopter, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve silahlı/silahsız insansız hava araçlarına (İHA/SİHA) karşı etkili oluyor. Stratejik ve kritik tesislere sahip ülkemizde mevcut ihtiyaç ve tehditlere uygun olarak tasarlanan HİSAR, ülke hava savunmasında ciddi bir güç çarpanı olacak.

Yerli ve Milli imkânlarla geliştirilen HİSAR O+ Sistemi dağıtık ve esnek mimari yeteneğiyle nokta ve bölge hava savunma görevleri icra edecek. HİSAR O+ Sisteminin batarya ve tabur yapılarında teşkilatlanma alt yapısı bulunuyor. Sistem; Atış Kontrol Merkezi, Füze Fırlatma Sistemi, Orta İrtifa Hava Savunma Radarı, Elektro Optik Sistem ve Kızıl Ötesi Arayıcı Başlıklı Füze unsurlarından oluşuyor.

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