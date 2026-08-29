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Teknoloji Yeni Crossover’ı Putin test etti! Ruslar Togg’un ikizini yaptı!
Teknoloji

Yeni Crossover’ı Putin test etti! Ruslar Togg’un ikizini yaptı!

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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Türkiye’nin dünya çapında sükse yapan yerli ve milli otomobili Togg T10X’i andıran yeni Rus otomobili Volga K50 Crossover'ın test sürüşürü yaparak imzasını attı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, yeni Volga K50 Crossover'ı bizzat kullandı. Volga’nın yeni jipini kullandıktan sonra izlenimlerini paylaşan Putin; “Yeni otomobilin kullanımı kolay, diye sadece bir parmakla bile kontrol edilebiliyor” dedi.

RUS-ÇİN ORTAK YAPIMI

Putin’in test sürüşünü yaparak onayladığı Volga K50 Crossover’ın iç ve dış dizaynı Türkiye’nin yerli ve milli gururu Togg T10X’in adeta kopyası gibi görünüyor. Yeni Volga K50 Crossover’ın, Çinli otomotiv devi Geely ortaklığıyla ve Geely Monjaro altyapısı temel alınarak geliştirildiği belirtiliyor.

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