TSK’ya ait uçak düştü! Şehitlerin isimleri belli oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu Bursalı Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ve Astsubay Başçavuş Ramazan Yavuz şehit oldu.

Kayseri’de görev yapan şehit Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu’nun şehadet haberi, Bursa’nın Yenişehir ilçesi Atakent Sitesi’nde ikamet eden babası emekli öğretmen Ahmet Uslu ve annesi Fatma Uslu’ya İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Hava Meydan Komutanı Albay İbrahim Feyzi Büğdüz ve Belediye Başkanı Ercan Özel tarafından verildi. Acı haberin ardından şehidin yaşadığı eve Türk bayrakları asıldı. Şehidin eşi Göknur Uslu’nun 5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazada şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yavuz’un ise Bursa’nın Harmancık ilçesi Çatalsöğüt Mahallesi’nden olduğu öğrenildi. Şehitlerin naaşlarının memleketlerine getirileceği bildirildi.

Samsunlu şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı

Gürcistan’da Türk Hava Kuvvetlerine ait kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok’un (32) Samsun’daki baba evine Türk bayrağı asıldı.

Türk Hava Kuvvetlerine ait C-130 tipi kargo uçağı, Gürcistan sınırları içerisinde düştü. Uçakta bulunan 20 personelden biri olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok şehit oldu. Şehidin Samsun’un Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi’nde bulunan baba evine acı haber ulaştı. Eve Türk bayrağı asılırken, mahallede büyük üzüntü yaşandı. Şehidin anne ve babasının, Kayseri’de yaşayan şehidin hamile eşinin yanında oldukları öğrenildi. Şehadet haberi ise Samsun’da bulunan 102 yaşındaki dedesi Satılmış Altıok’a verildi.

Şehit Emre Altıok’un bir çocuğu olduğu, eşinin ikinci çocuklarına doğum hazırlığında bulunduğu öğrenildi.

Şehit ateşi Balıkesir’e düştü

Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uzman Çavuş Emre Sayın’ın (40) şehadet haberi Balıkesir’deki ailesine verildi.

Balıkesir’de yaşayan şehidin ailesine acı haber verildi. Şehidin annesinin Merzifon’da olduğu babasının ise acı haberi alınca Merzifon’a yola çıktığı öğrenildi. Şehit Sayın’ın evli olduğu öğrenildi.

Şehit ateşi Çorum’a düştü

Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek için havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan sınırında düşmesi sonucu Çorumlu Hava Uçak Bakım Astsubay Üçüncü Sınıf Burak İbbiği şehit düştü.

Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu Hava Kuvvetleri personeli Hava Uçak Bakım Astsubay Üçüncü Sınıf Burak İbbiği şehit düştü. İbbiği‘nin şehadet haberi Çorum Merkez ilçesine bağlı Yaydiğin köyünde yaşayan ailesine verildi.

Gürcistan’dan Türkiye’ye taziye

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak, kaza nedeniyle taziyelerini iletti. Kobakhidze, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Gürcistan’da Türk Hava Kuvvetleri’ne ait bir kargo uçağının düşmesi sonucu meydana gelen kaza nedeniyle içten taziyelerimi ilettim. Bu zor zamanda Gürcistan, Türk dostlarına tam dayanışma gösteriyor. Düşüncelerimiz hayatını kaybedenlere, yakınlarına ve bu trajediden etkilenen herkese yöneliktir" ifadelerini kullandı.