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Gündem TSK'nın 'Pençe'si Belçika'daki PKK yandaşlarını hoplattı!
Gündem

TSK'nın 'Pençe'si Belçika'daki PKK yandaşlarını hoplattı!

TSK'nın terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı 'Pençe' operasyonlarını protesto eden bir grup PKK yandaşı Belçika'nın başkenti Brüksel'deki ABD Büyükelçiliğinin karşısında gösteri düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 18:28:00 - 2021-05-29 18:40:27
TSK'nın 'Pençe'si Belçika'daki PKK yandaşlarını hoplattı!

Terör örgütü PKK yandaşları, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki ABD Büyükelçiliğinin karşısında Türkiye'nin terör örgütüne yönelik operasyonlarını protesto ederek NATO ve ABD karşıtı gösteri düzenledi.

Türkiye'nin operasyonları rahatsız etti

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarıyla teröristlere darbe vurmaya devam ediliyor. Operasyonlarda örgüte ait çok sayıda silah ve mühimmat da imha ediliyor.

 

Mehmetçik, teröristlere dağlarda nefes aldırmazken, Brüksel'de toplanan bir grup PKK yandaşı, yapılan operasyonların durdurulmasını istedi.

Brüksel'in merkezindeki ABD Büyükelçiliği karşısında toplanan 100 kadar terör örgütü yandaşı, "ABD ve NATO'nun Türkiye'nin terör örgütüne karşı düzenlediği operasyonlara sessiz kaldığı" gerekçesiyle gösteri yaptı.

PKK paçavraları ve Abdullah Öcalan resimleri taşıdılar

PKK'lılar örgütü simgeleyen ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın resimlerinin bulunduğu paçavralar açtı.

Gösterinin yapıldığı yerin Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliğinin yanındaki sokakta olması nedeniyle Belçika polisi güvenlik önlemleri aldı.

 

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