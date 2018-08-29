TSK'dan terör örgütü PKK'ya ağır darbe!
TSK'dan yapılan açıklamaya göre Hatay kırsalında PKK'ya yönelik operasyonlarda saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi.29 Ağustos 2018 Çarşamba 20:53
Türk Silahlı Kuvvetlerince Hatay kırsalında düzenlenen hava harekatında saldırı hazırlığındaki 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Hatay kırsalında 29 Ağustos'ta düzenlenen hava harekatında güvenlik güçlerine saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen 6 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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