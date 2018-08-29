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TSK'dan terör örgütü PKK'ya ağır darbe!

TSK'dan yapılan açıklamaya göre Hatay kırsalında PKK'ya yönelik operasyonlarda saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 20:53
TSK'dan terör örgütü PKK'ya ağır darbe!

Türk Silahlı Kuvvetlerince Hatay kırsalında düzenlenen hava harekatında saldırı hazırlığındaki 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Hatay kırsalında 29 Ağustos'ta düzenlenen hava harekatında güvenlik güçlerine saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen 6 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 20:53
  1. Hatay
  2. TSK
  3. PKK

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