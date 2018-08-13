TSK'dan sınır ötesine operasyon

TSK, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait hedefler imha edildi.



Genelkurmay Başkanlığının Twitter'daki paylaşımında, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.



Harekatta, bölücü terör örgütünce sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.