TSK'dan PKK'ya hava harekatı: 4 terörist öldü!
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın Gara bölgesine hava harekatında ilk belirlemelere göre silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi.01 Ekim 2018 Pazartesi 21:25
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre silahlı 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine bugün hava harekatı düzenlediği belirtildi.
Harekatın ardından yapılan ilk incelemelere göre, silahlı 4 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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