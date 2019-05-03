TSK'dan PKK'ya darbe! Hedefler imha edildi
Türk savaş uçaklarının Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlediği hava harekatında PKK'ya ait silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.03 Mayıs 2019 Cuma 11:27
Türk savaş uçaklarının Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlediği hava harekatında PKK'ya ait hedefler vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irakkuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi
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