TSK'dan PKK'ya darbe! Hedefler imha edildi Türk savaş uçaklarının Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlediği hava harekatında PKK'ya ait silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Türk savaş uçaklarının Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlediği hava harekatında PKK'ya ait hedefler vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irakkuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi

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