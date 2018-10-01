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TSK'dan PKK'ya ağır darbe!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'a düzenlediği hava harekatında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 19:01
TSK'dan PKK'ya ağır darbe!

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre silahlı 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine bugün hava harekatı düzenlediği belirtildi.

Harekatın ardından yapılan ilk incelemelere göre, silahlı 4 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 19:01
  1. TSK
  2. PKK

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