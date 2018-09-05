TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı!

TSK tarafından yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Sinath-Haftanin, Zap, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Hakkâri/Yüksekova kırsalına 04 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak/barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan bölgeler imha edilmiştir.'' denildi.