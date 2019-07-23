TSK’dan ağır yara alan PKK dağlardan şehirlere kaçıyor

TSK’nın hava operasyonlarından büyük darbe alan PKK’lılar, dağları terk edip Irak Kürdistan Bölgesi’ndeki il ve ilçelere inmeye başladığı bildirildi. Gözlemciler ve Kürt gazeteciler, PKK’nın şehirlere yönelmesinin Kürdistan Bölgesi için büyük tehlike arz ettiğini önü sürdü.

Son dönemde, Kürdistan Bölgesi topraklarında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile PKK arasında yaşanan çatışmalarda siviller de hayatını kaybetmişti.

Duhoklu gazeteci Hamza Reziki, “PKK'nin Kürdistan Bölgesi topraklarında olması büyük bir tehlikedir. Bu daha önce de kanıtlandı” dedi.

Kentlere karıştılar

Gazeteci Zinar Tovi ise, son dönemde PKK'nin sınır bölgelerden şehir merkezlerine inmek için çaba gösterdiğini kaydederek, “Tehlike sadece sınır bölgelerindeki köyler için geçerli değil, kentler için de tehlike oluşturuluyor” ifadelerini kullandı.

PKK'nin sivil halkın yaşamının tehlikeye girmesini önemsemediğini vurgulayan Tovi, sivil halkın bu nedenle birçok defa çatışmaların kurbanı olduğunu dile getirdi.

Siyasetçi Bedirhan Zaviteyi de, PKK'nin eylemlerinin Kürdistan Bölgesi idaresi için tehlike arz ettiğini söyleyerek, “PKK, şu an mağaralardan şehir merkezlerine, kasaba ve ilçelere yöneliyor. Türkiye, PKK'yi terör örgütü olarak gördüğü için PKK'nin eylemleri Türkiye'nin Kürdistan Bölgesi'ndeki askeri eylemlerine davetiye çıkarıyor” diye konuştu.