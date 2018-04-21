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TSK'dan açıklama: 37 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamaya göre; Afrin'e yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4254 oldu.

21 Nisan 2018 Cumartesi 13:09
TSK'dan açıklama: 37 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4254 oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 14-20 Nisan'da Tunceli, Diyarbakır ve Şırnak ile Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda 37 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 13:09
  1. Şırnak
  2. Tunceli
  3. Diyarbakır
  4. TSK
  5. Zeytin Dalı Harekatı'

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