TSK'dan açıklama: 37 terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamaya göre; Afrin'e yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4254 oldu.21 Nisan 2018 Cumartesi 13:09
Türk Silahlı Kuvvetlerince Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4254 oldu.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, 14-20 Nisan'da Tunceli, Diyarbakır ve Şırnak ile Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda 37 terörist etkisiz hale getirildi.
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