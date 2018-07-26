TSK'dan açıklama: 12 PKK'lı terörist öldürüldü
TSK'dan yapılan açıklamaya göre; 25 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonlarda PKK'lı 12 terörist öldürüldü.26 Temmuz 2018 Perşembe 17:16
Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalı, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin güneyi ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen terör hedeflerine yönelik dün hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, hava harekatlarında 12 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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