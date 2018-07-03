TSK'dan 3 bölgede dev operasyon!
Irak'ın Zap, Avaşin-Basyan bölgeleri ile Şırnak kırsalında düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ait mühimmat depoları imha edilirken, 4 terörist de etkisiz hale getirildi.03 Temmuz 2018 Salı 10:02
K'dan yapılan açıklamada " Irak kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan bölgeleri ve Şırnak kırsalına 02 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları ile bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve silah/mühimmat depoları imha edilmiş; silahlı dört terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
YORUM YAZ