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TSK'dan 3 bölgede dev operasyon!

Irak'ın Zap, Avaşin-Basyan bölgeleri ile Şırnak kırsalında düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ait mühimmat depoları imha edilirken, 4 terörist de etkisiz hale getirildi.

03 Temmuz 2018 Salı 10:02
TSK'dan 3 bölgede dev operasyon!

K'dan yapılan açıklamada " Irak kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan bölgeleri ve Şırnak kırsalına 02 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları ile bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve silah/mühimmat depoları imha edilmiş; silahlı dört terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 10:02
  1. Şırnak
  2. TSK
  3. Operasyon

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