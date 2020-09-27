TSK yeni uçaksavar topunu envanterine almaya hazırlanıyor

Ar-Ge çalışmalarına paralel olarak modern silah ve mühimmat üretimini yoğunlaştıran Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), yeni bir yerli silah sistemi üretiminin son aşamasına geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) muharebe kabiliyetlerini ve askeri stratejilerin etkinliğini dahada artırmak için yapılan çalışmalar kapsamında 25 milimetrelik uçaksavar topu üretildi.

Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen uçaksavar silahı, tekli, üçlü, onlu ve seri atışlar yapabilmektedir. Düşük kadenz veya yüksek kadenz atış modu olan silah dönen mekanizma sistemi sayesinde düşük tutukluluk oranı ile dikkat çekiyor.

Zırhlı araçlarda ve uzaktan kumandalı silah kulelerinde kullanılabilen silah, her türlü hava koşulunda ve muharebe ortamında ana silah görevi görebilecek. Birçok farklı hedefi etkin bir şekilde ateş altına alabilme kabiliyetine sahip 25 mm silah MKEK Çankırı Silah Fabrikası sahasında atış testlerini başarıyla tamamladı.