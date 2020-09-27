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Teknoloji TSK yeni uçaksavar topunu envanterine almaya hazırlanıyor
Teknoloji

TSK yeni uçaksavar topunu envanterine almaya hazırlanıyor

TSK, tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilerek atış testlerini başarıyla geçen 25 milimetrelik uçaksavar topu sistemini envanterine katmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 10:51:00 -
TSK yeni uçaksavar topunu envanterine almaya hazırlanıyor

Ar-Ge çalışmalarına paralel olarak modern silah ve mühimmat üretimini yoğunlaştıran Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), yeni bir yerli silah sistemi üretiminin son aşamasına geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK)  muharebe kabiliyetlerini  ve askeri stratejilerin etkinliğini dahada artırmak için yapılan  çalışmalar kapsamında 25 milimetrelik uçaksavar topu üretildi.
Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen uçaksavar silahı, tekli, üçlü, onlu ve seri atışlar yapabilmektedir. Düşük kadenz veya yüksek kadenz atış modu olan silah dönen mekanizma sistemi sayesinde düşük tutukluluk oranı ile dikkat çekiyor.

Zırhlı araçlarda ve uzaktan kumandalı silah kulelerinde kullanılabilen silah, her türlü hava koşulunda ve muharebe ortamında ana silah görevi görebilecek. Birçok farklı hedefi etkin bir şekilde ateş altına alabilme kabiliyetine sahip 25 mm silah  MKEK Çankırı Silah Fabrikası sahasında atış testlerini başarıyla tamamladı.

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