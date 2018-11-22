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TSK vurunca paniklediler: ABD'nin gözlem noktası kurmasının nedeni öd korkusu!

Türkiye'den YPG'ye yapılan top atışları yanlarında bulunan Amerikan askerlerinde büyük paniğe neden oldu.

22 Kasım 2018 Perşembe 00:52
TSK vurunca paniklediler: ABD'nin gözlem noktası kurmasının nedeni öd korkusu!

Amerikan askerleri Suriye'de YPG/PKK'lı teröristlerle tüm uyarılara rağmen iş birliğini sürdürüyor.

Ancak Türkiye'nin YPG'li terörüne karşı mücadelesi ABD askerlerinde endişeye neden oluyor.

Kobani'de korku yaşadılar

Geçtiğimiz günlerde terör örgütü YPG'ye top atışları yapıldı. Onlarca YPG'li öldürüldü. Top atışlarının yapıldığı Kobani'de bulunan ABD askerleri panik yaşadı.

"Bölgede askerimiz var"

Daha sonra ABD'den Türkiye'ye "Bölgede askerlerimiz var. Atış yapmayın" uyarısı geldi.

Bu olayın ardından ABD yönetimi önlem almak için harekete geçti. ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suriye'nin kuzeyinde birkaç bölgede gözlem noktası kuracaklarını açıkladı.

"Türkler nerede olduğumuzu görecek"

Kuracakları noktaların açık bir şekilde gece ve gündüz seçilebilecek şekilde işaretlenmiş olacağını kaydeden Mattis, "Türk ordusu ile sınırın karşısından çok konuşuyor olacağız. Gece ve gündüz çok açık bir şekilde işaretli bölgeler olacak. Böylece Türkler bizim tam olarak nerede olduğumuz net olarak görecek" diye konuştu.

"Orada zor bir savaş var"

James Mattis, gözlem noktalarının kurulma sebebini ise şu sözlerle açıkladı: "Bu, Orta Fırat Vadisi'nde savaşanların savaştan çekilmemesini ve coğrafi halifelikten geriye kalan kısmını bitirmeye devam etmelerini sağlamak üzere dizayn edilmiştir. Düşman küçük bir alana sıkıştıkça, ellerindeki alanları daha da güçlendiriyorlar ve tabii kaç ay önceden beri ifade ettiğimiz gibi orada zor bir savaş var".

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 00:52
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