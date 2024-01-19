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Gündem TSK vurdu PKK kudurdu… Petrol kaçırmaya başladılar… Tankerler böyle görüntülendi
Gündem

TSK vurdu PKK kudurdu… Petrol kaçırmaya başladılar… Tankerler böyle görüntülendi

Yeniakit Publisher
2024-01-19 09:32:00 -
TSK vurdu PKK kudurdu… Petrol kaçırmaya başladılar… Tankerler böyle görüntülendi

Türkiye'nin petrol üretim tesislerine yaptığı operasyonlar PKK'da paniğe neden oldu. ABD'nin himayesinde Suriye'nin Kamışlı kentinde çıkarılan petrolü, PKK'nın dikkat çekmemek için ikişerli tankerlerle taşıdığı görüntülendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçaklar, Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde bölücü terör örgütü PKK/ YPG'nin kontrolündeki 4'ten fazla petrol üretim tesisini kara ateş destek vasıtalarıyla 13 Ocak'ta vurmuştu. TSK'nın petrol üretim tesislerine yaptığı operasyonlar PKK'yı panikletti. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütünün enerji noktalarına yaptığı operasyonlar devam ediyor.

Sabah gazetesinden Ahmet Akkuş haberine göre, Kamışlı kenti doğusunda bulunan Rımeylan ve Kahtaniye petrol sahalarından tankerlere doldurulan petrol, TIR'lara yüklenerek kaçırılıyor.

ABD'nin himayesinde Suriye'nin Kamışlı kentindeki terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolünde çıkarılan petrol, tankerlerle götürülürken Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

 

Tankerlerin, Kamışlı kentinin çevre yolundan yerleşim alanlarının iç kesimlerine doğru gittiği görüldü.
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Tankerlerin dikkat çekmemesi için konvoy halinde değil 2 veya 3 tanker ile birlikte 5 ile 10 dakika aralıklarla hareket ettikleri gözlendi.

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