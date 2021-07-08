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Gündem TSK ve MİT'ten operasyon! Etkisiz hale getirildiler
Gündem

TSK ve MİT'ten operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 19:10:00 -
TSK ve MİT'ten operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı teröristin tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, teröristlerin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

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