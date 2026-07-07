Başörtüsü düşmanı kokanaya şok! Hatadan dönüldü, tutuklandı
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İzmir Seferihisar 3. Asliye Ceza Mahkemesi, ”nefret ve ayrımcılık" suçundan gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İpek Akıncı hakkında tutuklama karar çıkardı
İzmir Seferihisar’da bir plajda başörtülü anne ve kızına yönelik hakaret, saldırı görüntülerine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Seferihisar 3. Asliye Ceza Mahkemesi ‘nefret ve ayrımcılık’ suçundan gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İpek Akıncı hakkında tutuklama kararı çıkardı.
Olay, 3 Temmuz’da Mersinalanı Mahallesi'nde bulunan bir plajda meydana gelmişti. A.A. ile İpek Akıncı arasında şezlong yeri nedeniyle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Akıncı, başörtülü anne ve kızına hakaret etmişti.
Yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydeden genç kadın, saldırı anlarını saniye saniye görüntülemişti. Görüntülerde İpek Akıncı’nın anne ve kıza yönelik “Defol git”, “Sen kimsin lan” şeklinde hakaretlerde bulunduğu ardından plaj sandalyesini yere fırlattığı görülmüştü.
Yaşananlar nedeniyle eşyalarını toplayıp gitmek isteyen annesini durduran genç kadın ise “Burada uğradığımız olayı herkes görüyor mu? Anne nereye gidiyorsun?" diyerek plajdan ayrılmamıştı.
TARTIŞMALI HÜKÜM
Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüpheli İpek Akıncı hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 122/1-b maddesinde düzenlenen ’nefret ve ayrımcılık’ suçu kapsamında işlem yapılmıştı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İpek Akıncı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle Seferihisar Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen İpek Akıncı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tartışmalı hükmün ardından yeni bir karara varıldı. Akıncı’nın tutuklanmasına hükmedildi.
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