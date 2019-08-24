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TSK ve MİT'ten Irak'ın kuzeyinde ortak operasyon

TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ikisi kadın 4 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

24 Ağustos 2019 Cumartesi 18:19
TSK ve MİT'ten Irak'ın kuzeyinde ortak operasyon

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla ikisi kadın 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde ikisi kadın 4 PKK’lı terörist tespit edildi.

Teröristler, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.


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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 18:19
  1. Ankara
  2. Gara
  3. Irak
  4. Milli Savunma Bakanlığı
  5. MİT
  6. terörist
  7. TSK

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