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TSK Twitter'dan açıkladı: Tamamen imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütüne ait bir mühimmat deposu imha edildi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 16:42
TSK Twitter'dan açıkladı: Tamamen imha edildi

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütüne ait bir mühimmat deposunun imha edildiği açıklandı.

Deponun vurulma anına ilişkin görüntüler de paylaşıldı. Görüntülerde mühimmat deposunun tam isabetle vurulduğu görülüyor. 

 

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 16:42
  1. TSK

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