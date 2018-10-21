TSK paylaştı! Torpidoyla tam isabet vurdular
Türk Silahlı Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli denizaltıcılar tarafından, atış eğitimleri kapsamında hizmet dışına ayrılan bir geminin harp torpidosuyla başarıyla vurulduğu anın videosunu paylaştı.21 Ekim 2018 Pazar 16:50
Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli denizaltıcılar, atış eğitimleri kapsamında hizmet dışına ayrılan bir gemiyi harp torpidosuyla başarıyla vurdu.
Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, denizaltıcılar açık denizde atış eğitimi icra etti. Bu kapsamda hizmet dışına ayrılan bir gemi, kahraman denizaltıcılar tarafından harp torpidosuyla başarıyla vuruldu. O anlar ise anbean kameralara yansıdı. TSK, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü yoğun ilgi gördü.
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