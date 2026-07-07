NATO Zirvesinden 2 kişi çok rahatsız: Biri Netanyahu diğeri Özgür! Dünyanın gözü Türkiye’de Özgür’ün gözü dışarıdan gelecek yardımda!

NATO üyesi devletlerin liderleri Ankara'da bir araya gelirken dünya basını Türk misafirperverliği ve organizasyonun kalitesini övgü dolu sözlerle ülkesine duyurdu. Zirve en çok terör devleti İsrail Başbakanı Netanyahu’yu rahatsız ederken Türkiye’den birinin de en az onun kadar rahatsız olduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa milletvekili Özgür Özel, Ankara'daki zirveye paralel olarak uluslararası yayın platformu Project Syndicate'de bir yazı kaleme aldı.

YİNE FIRSATI KAÇIRMADI

Uluslararası platformlarda Türkiye'yi şikayet etme konusunda hiçbir fırsatı tepmeyen Özel, bu sefer de NATO liderlerine seslenerek yüzde 52 ile yaklaşık 28 milyon oy alarak seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meşruiyet sorunu olduğunu iddia etti. Özel, yazısında NATO liderlerinin Ankara'da stratejik açıdan önemli ancak demokratik yapısının baskı altında olduğunu savunduğu bir Türkiye ile karşılaşacağını iddia etti. Özel yazısında, ana muhalefet partisinin ülkenin en büyük siyasi gücü haline geldiğini de iddia etti. Yazısının sonunda Türkiye'nin müttefiklerine çağrıda bulunan Özel, uluslararası toplumun yalnızca mevcut hükümete değil, Türkiye'nin demokratik geleceğine de odaklanması gerektiğini savundu.