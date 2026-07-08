Siz siz olun bunu yapmayın! Ayakkabınız yağmurdan değil bu hatadan kokuyor

Yağışlı günlerde tek ayakkabıya yüklenmek en sık yapılan hatalardan biridir. Bir çift ayakkabı tam kurumadan yeniden giyildiğinde içerideki nem katlanır ve koku kalıcı hale gelir. Bu nedenle mümkünse en az iki çift ayakkabı dönüşümlü kullanılmalı. Böylece her çiftin kuruması ve havalanması için zaman kalır.