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Siz siz olun bunu yapmayın! Ayakkabınız yağmurdan değil bu hatadan kokuyor

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Siz siz olun bunu yapmayın! Ayakkabınız yağmurdan değil bu hatadan kokuyor

Yağmurlu havalarda ayakkabının içine hapsolan nem, kısa sürede ağır kokuya dönüşüyor. Peki, ayakkabılarda ağır kokunun oluşmaması için ne yapmak gerekir?

#1
Foto - Siz siz olun bunu yapmayın! Ayakkabınız yağmurdan değil bu hatadan kokuyor

Yağmurda ıslanan ayakkabının kokması kaçınılmaz değil. Asıl sorun, ayakkabının nemli halde bekletilmesi ve içinin yeterince havalanmaması. Özellikle kapalı modellerde biriken nem, ter ve kirle birleştiğinde bakteri oluşumu hızlanır; bu da hem ayakkabının kokmasına hem de daha çabuk yıpranmasına neden olur.

#2
Foto - Siz siz olun bunu yapmayın! Ayakkabınız yağmurdan değil bu hatadan kokuyor

Ayakkabılar yağmur sonrası dıştan kurumuş gibi görünse de iç kısmında nem kalabilir. Bu nem kapalı alanda hapsolduğunda kötü koku birkaç saat içinde belirginleşebilir. Bu yüzden ıslanan ayakkabı eve gelir gelmez dolaba kaldırılmamalı. Tabanlık çıkarılabiliyorsa ayrılmalı, ayakkabı havadar bir yerde açık şekilde kurumaya bırakılmalıdır.

#3
Foto - Siz siz olun bunu yapmayın! Ayakkabınız yağmurdan değil bu hatadan kokuyor

Ayakkabının içine yerleştirilen gazete kağıdı, içeride kalan nemi çekmeye yardımcı olur. Ancak ayakkabıyı kaloriferin dibine koymak ya da yoğun sıcak hava ile kurutmak doğru değildir. Aşırı ısı, ayakkabının malzemesini sertleştirebilir, çatlatabilir ya da şeklini bozabilir.

#4
Foto - Siz siz olun bunu yapmayın! Ayakkabınız yağmurdan değil bu hatadan kokuyor

Yağışlı günlerde tek ayakkabıya yüklenmek en sık yapılan hatalardan biridir. Bir çift ayakkabı tam kurumadan yeniden giyildiğinde içerideki nem katlanır ve koku kalıcı hale gelir. Bu nedenle mümkünse en az iki çift ayakkabı dönüşümlü kullanılmalı. Böylece her çiftin kuruması ve havalanması için zaman kalır.

#5
Foto - Siz siz olun bunu yapmayın! Ayakkabınız yağmurdan değil bu hatadan kokuyor

Koku oluşan ayakkabılarda karbonat işe yarayabilir. Gece ayakkabının içine az miktarda karbonat serpilip sabah temizlenirse hem nem hem de koku azalabilir.

#6
Foto - Siz siz olun bunu yapmayın! Ayakkabınız yağmurdan değil bu hatadan kokuyor

Kötü kokunun tek nedeni ayakkabı değildir. Terli ayak, ıslak çorap ve iyi kurulanmayan parmak araları kokuyu artırır. Ayakların her gün yıkanması, özellikle parmak aralarının tamamen kurulanması ve temiz çorap giyilmesi gerekir. Pamuklu çoraplar nemi uzun süre tutabilir. Yağmurlu havalarda hızlı kuruyan, nemi dışarı atan çoraplar tercih etmek ayakların daha kuru kalmasına yardımcı olur.

#7
Foto - Siz siz olun bunu yapmayın! Ayakkabınız yağmurdan değil bu hatadan kokuyor

Yoğun yağışlı günlerde kalın kumaşlı ve geç kuruyan ayakkabılar yerine suya dayanıklı ya da hızlı kuruyan modeller tercih edilmelidir. Çamur ve kir de kokuyu artırdığı için ayakkabılar düzenli temizlenmeli, çıkarılabilir tabanlıklar ayrıca yıkanmalı ve tamamen kurumadan yeniden kullanılmamalıdır.

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