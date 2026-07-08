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Spor Yıldız futbolcu iki yıl aradan sonra İstanbul'a dönüyor!
Spor

Yıldız futbolcu iki yıl aradan sonra İstanbul'a dönüyor!

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Yıldız futbolcu iki yıl aradan sonra İstanbul'a dönüyor!

Belçika temsilcisi Westerlo forması giyen 23 yaşındaki stoper Emin Bayram, RAMS Başakşehir ile anlaşma sağladı. Transferden elde edilecek bonservis gelirinin yüzde 50'si ise eski kulübü Galatasaray'a aktarılacak.


Belçika temsilcisi Westerlo forması giyen 23 yaşındaki stoper Emin Bayram, RAMS Başakşehir ile anlaşma sağladı. Transferden elde edilecek bonservis gelirinin yüzde 50'si ise eski kulübü Galatasaray'a aktarılacak.

İstanbul'dan 2024 yılında ayrılan genç stoper yeniden Süper Lig'e adım atıyor. Turuncu-lacivertli yönetim, oyuncunun kulübüyle yürüttüğü görüşmeleri olumlu tamamladı. Resmi sözleşmeyi imzalamak üzere bugün şehre gelmesi beklenen yetenekli futbolcu, kariyerine Başakşehir kadrosunda devam edecek.

GALATASARAY SATIŞTAN PAY ALACAK

Eski takımı Galatasaray bu transferden önemli bir gelir elde edecek. Sarı-kırmızılı yönetim Emin Bayram'ı Belçika temsilcisine dört milyon avro net bedelle satarken sözleşmeye özel bir madde eklemişti.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan o bildirimde, oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek tutarın yüzde ellisinin Galatasaray'a ödeneceği bilgisi yer alıyordu.

Sözleşmede sarı-kırmızılı ekibin satın alma önceliği de bulunuyordu.

 

BELÇİKA KULÜBÜNDE İSTİKRAR YAKALADI

Genç stoper Avrupa macerasında oldukça verimli bir sezon geçirdi. Westerlo formasıyla otuz dokuz resmi karşılaşmada görev aldı. Savunmadaki asıl görevinin yanında hücum hattını da destekleyen oyuncu, rakip fileleri dört kez havalandırdı ve iki gol pası verdi.

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