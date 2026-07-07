Messi atarken de kaçırırken de tarihe geçti! Dünya Kupası’nda aynı gece iki rekor

Lionel Messi, Mısır karşısında hem kaçırdığı penaltıyla hem de attığı golle Dünya Kupası tarihine yeni notlar düştü. Arjantin’in 2-0 geriden gelip 3-2 kazandığı karşılaşmada 39 yaşındaki yıldız, bir kez daha maçın kaderini değiştiren isimlerden biri oldu.

Ayrı turnuvada 2 kez penaltı kaçırdı

2026 Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin, Mısır karşısında maça istediği gibi başlayamadı. Yasser İbrahim’in golüyle geriye düşen son şampiyon, 19. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Messi’nin vuruşunu Mısır kalecisi Shobeir kurtardı. Messi, grup aşamasında Avusturya maçında da penaltıdan yararlanamamıştı. Arjantinli yıldız böylece bir Dünya Kupası’nda 2 kez penaltı kaçıran ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti.

21. golüyle rekorunu geliştirdi

Penaltı kaçırmasına rağmen oyundan kopmayan Messi, Arjantin’in geri dönüşünde başrol oynadı. Önce Romero’nun golünde asist yapan yıldız futbolcu, ardından attığı golle skoru eşitledi.

Bu golle Dünya Kupası tarihindeki gol sayısını 21’e çıkaran Messi, turnuvanın en golcü futbolcusu unvanını daha da güçlendirdi. Arjantinli yıldız ayrıca üst üste gol attığı Dünya Kupası maçı sayısını 9’a yükseltti.

Messi, 2026 Dünya Kupası’ndaki gol sayısını 8’e, profesyonel kariyerindeki toplam gol sayısını ise 919’a çıkardı.