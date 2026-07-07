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Gündem Türk milli hava araçları NATO Zirvesi için havalandı
Gündem

Türk milli hava araçları NATO Zirvesi için havalandı

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Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Türk savunma sanayisinin geliştirdiği milli hava araçları gökyüzünde boy gösterdi. ANKA-3, HÜRJET, KIZILELMA, HÜRKUŞ, ATAK ve GÖKBEY, zirve kapsamında gerçekleştirilen gösteri uçuşları için havalandı.

Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi devam ediyor. Zirve kapsamında Türk savunma sanayiinin milli hava araçları ANKA-3, HÜRJET, KIZILELMA, HÜRKUŞ, ATAK ve GÖKBEY gökyüzünde boy gösterdi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Baykar tarafından geliştirilen milli hava araçları, Türkiye’nin havacılık alanındaki kabiliyetlerini ortaya koyarken, farklı görev ihtiyaçlarına yönelik teknolojileriyle dikkat çekiyor.

NATO Zirvesi, 7-8 Temmuz tarihlerindeki kritik oturumlarla tüm hızıyla sürüyor. Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde dünya liderlerinin katılımıyla tamamlanan ilk gün oturumlarının ardından, gözler yarın devam edecek stratejik toplantılara çevrildi.

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