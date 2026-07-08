Petrol fışkıran sahadan çekilme kararı alındı: Hisseler bir anda devredildi
Küresel petrol devlerinden enerji piyasasında peş peşe dikkat çeken hamleler geliyor. Son olarak BP kritik petrol sahasından ani bir kararla çekildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Küresel petrol devlerinden enerji piyasasında peş peşe dikkat çeken hamleler geliyor. Son olarak BP kritik petrol sahasından ani bir kararla çekildi.
ngiltere merkezli enerji devi BP, 6 Temmuz 2026’da Kanada açıklarındaki Bay du Nord petrol projesindeki yüzde 37,2'lik hissesini Norveç merkezli Equinor'a satmak üzere anlaşma imzaladığını açıkladı.
BP, bu satışla üretim portföyünü sadeleştirmeyi ve daha yüksek getiri sağlayan fırsatlara odaklanmayı hedefliyor. BP, Newfoundland & Labrador açıklarındaki iki ayrı keşif lisansını ise yüzde 100 olarak elinde tutmaya devam edecek.
İşlemin tamamlanmasının ardından Equinor’un projenin tek sahibi olacağı açıklandı.
Bu satın alma Equinor’a, projenin 2027 başlarında planlanan nihai yatırım kararına (FID) doğru olgunlaştırılması sürecini sürdürmesi için daha fazla esneklik sağlayacak.
Anlaşmanın finansal koşulları ise açıklanmadı. Bay du Nord projesinde ilk üretimin 2031'de başlaması bekleniyor.
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