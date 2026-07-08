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Ekonomi
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Petrol fışkıran sahadan çekilme kararı alındı: Hisseler bir anda devredildi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Petrol fışkıran sahadan çekilme kararı alındı: Hisseler bir anda devredildi

Küresel petrol devlerinden enerji piyasasında peş peşe dikkat çeken hamleler geliyor. Son olarak BP kritik petrol sahasından ani bir kararla çekildi.

#1
Foto - Petrol fışkıran sahadan çekilme kararı alındı: Hisseler bir anda devredildi

ngiltere merkezli enerji devi BP, 6 Temmuz 2026’da Kanada açıklarındaki Bay du Nord petrol projesindeki yüzde 37,2'lik hissesini Norveç merkezli Equinor'a satmak üzere anlaşma imzaladığını açıkladı.

#2
Foto - Petrol fışkıran sahadan çekilme kararı alındı: Hisseler bir anda devredildi

BP, bu satışla üretim portföyünü sadeleştirmeyi ve daha yüksek getiri sağlayan fırsatlara odaklanmayı hedefliyor. BP, Newfoundland & Labrador açıklarındaki iki ayrı keşif lisansını ise yüzde 100 olarak elinde tutmaya devam edecek.

#3
Foto - Petrol fışkıran sahadan çekilme kararı alındı: Hisseler bir anda devredildi

İşlemin tamamlanmasının ardından Equinor’un projenin tek sahibi olacağı açıklandı.

#4
Foto - Petrol fışkıran sahadan çekilme kararı alındı: Hisseler bir anda devredildi

Bu satın alma Equinor’a, projenin 2027 başlarında planlanan nihai yatırım kararına (FID) doğru olgunlaştırılması sürecini sürdürmesi için daha fazla esneklik sağlayacak. 

#5
Foto - Petrol fışkıran sahadan çekilme kararı alındı: Hisseler bir anda devredildi

Anlaşmanın finansal koşulları ise açıklanmadı. Bay du Nord projesinde ilk üretimin 2031'de başlaması bekleniyor.

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