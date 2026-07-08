Sis ve serin havayla karşılıyor Sıcaklara karşı doğal klima

Limni Gölü'nde havanın kısa süre içerisinde değişebildiğini ifade eden Eroğlu, "Burada sis ve güneş bir arada görülebiliyor. Bir süre sonra sobayı bile yakabiliyoruz. İnsanlar bol oksijen, temiz hava ve doğa için buraya geliyor. Nem bulunmayan bu ortamda ziyaretçiler şehirden uzaklaşıyor, kuş ve su sesleri eşliğinde vakit geçiriyor" ifadelerini kullandı. Limni Gölü'nün farklı ülkelerden turistleri ağırladığını belirten Eroğlu, ziyaretçi profilinin çeşitlendiğini kaydetti. Eroğlu, "Ortadoğu ülkelerinden gelen ziyaretçilerimizin yanı sıra İngiltere, Almanya, Hollanda ve Çin'den gelen misafirlerimiz de bulunuyor. Limni Gölü, çam ormanlarının arasında ziyaretçilerine huzurlu bir ortam sunuyor" dedi.