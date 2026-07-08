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Erzincan kirazında bereket yılı: Hasat yoğun tempoyla sürüyor

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IHA Giriş Tarihi:

Erzincan kirazında bereket yılı: Hasat yoğun tempoyla sürüyor

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, Üzümlü ilçesindeki kiraz bahçelerinde incelemelerde bulunarak üreticilerle buluştu.

#1
Foto - Erzincan kirazında bereket yılı: Hasat yoğun tempoyla sürüyor

Koçaker, ziyaret kapsamında kiraz üreticisi Turgut Öztaş ile görüşerek bahçelerdeki ürün gelişimini yerinde değerlendirdi.

#2
Foto - Erzincan kirazında bereket yılı: Hasat yoğun tempoyla sürüyor

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Koçaker, bu sezon kiraz üretiminde bolluk ve bereket yaşandığını belirterek, üreticilerin emeklerinin verimli bir hasat dönemiyle karşılık bulduğunu ifade etti.

#3
Foto - Erzincan kirazında bereket yılı: Hasat yoğun tempoyla sürüyor

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeliyle birlikte üreticilerin yanında olmaya ve tarımsal üretimi desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Koçaker, tüm üreticilere bereketli, bol kazançlı ve hayırlı bir hasat sezonu diledi.

#4
Foto - Erzincan kirazında bereket yılı: Hasat yoğun tempoyla sürüyor

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