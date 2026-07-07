Ankara'daki tarihi zirveye dev katılım! Avrupa'nın güçlü liderleri peş peşe başkente ayak bastı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Ankara'da düzenlenen tarihi 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderlerin Türkiye'ye gelişi tüm hızıyla devam ediyor. Zirvenin en kritik aktörlerinden olan Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’i taşıyan uçaklar, yoğun güvenlik önlemleri altında Ankara’ya iniş yaptı.
NATO Liderler Zirvesi kapsamında, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen Ankara’ya geldi.
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderlerin Ankara'ya gelişi devam ediyor. Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’i taşıyan uçaklar Ankara’ya iniş yaptı. Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’i Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş karşıladı.
Gündem
Beştepe'de tarihi NATO Zirvesi öncesi dev zirve! Avrupa'nın en güçlü liderleri Ankara'da bir araya geldi!