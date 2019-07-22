0553 313 94 23

TSK onayladı! S-400 filosunun arması belli oldu

2020 yılında kullanıma hazır hale gelecek S-400 savunma füzelerinin filosunun kullanacağı arma belli oldu. S-400 filo personelinin kullanacağı armada at üstünde ok atan Oğuz savaşçısı figüründen esinlenildi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:49
TSK onayladı! S-400 filosunun arması belli oldu

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava ve füze savunma sisteminin teslimatı tüm hızıyla sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tarihimizin en önemli anlaşması" dediği S-400'ün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) ilk filosu kasım ayına kadar kurulacak. 2020 Nisan'a kadar kullanıma hazır hale getirilecek olan S-400'ün filosunun kullanacağı arma da belli oldu. Türk Hava Kuvvetleri'nde birçok uçak filosunun özel armasını tasarlayan Ömer Erkmen, S-400'lerin özel armasını hazırladı. S-400 Filo personeli tarafından kullanılacak özel arma, at üstünde ok atan Oğuz savaşçısı figüründen esinlendi. Daha önce birçok arma tasarlayan Erkmen, S-400'ler için tasarladığı 'Zafer' çağrı adını taşıyan yeni pençi sosyal medya hesabından paylaştı.

TSK onayladı

Erkmen, "Yeni kurulan S-400 filomuzun pençi Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) tarafından onaylandı. Orta figürdeki Oğuz savaşçısı Orta Asya'dan gelen kökenlerimize, at ise sistemin mobilize oluşuna gönderme yapıyor. Biri yayda gerili, üç tanesi sadakta toplam bulunan toplam 4 ok Lancer'deki füze sayısına gönderme yapıyor. Arka plandaki açıktan koyuya mavi tonlarda atmosferin yükselen irtifalarını simgeliyor. Atın saha kalkmış ve pençin sınırlarından taşan on ayakları da savunmamızın yükselen değişimini sembolize ediyor. Figüre ayrıca bir de kılıç ekledim, S-400'lerin kendini savunmak için kullandıkları sistemi çağrıştırmak için ekledim" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:49
  1. s-400 filo
  2. s-400 arma

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TYB Erzurum Şubesi’nden muhteşem final
    1. TYB Erzurum Şubesi’nden muhteşem final
    2. FSM Köprüsü’ndeki asfalt çalışmasında..
    3. Akut inmeye müdahale edecek hekimleri..
    4. Anksiyete mi? Açlık mı? Aslında..
    5. FETÖ, AK Parti’den önce semirmiş
    6. TSK onayladı! S-400 filosunun arması..
    7. Türkiye’nin son nalın ustasına vefa
    8. Hacı adayları dualarla uğurlandı
    9. (Özel) 135 yıllık traktörler bu müzede..
    10. Erzurum’da yerel yönetimler zirvesi
    11. Vali Ersoy, kahvaltıda vatandaşlarla..
    12. Kebap ustalarının 100 derece..
    13. Dolar/TL 5,6750 seviyelerinden işlem..
    14. Akut inmeli hastalara verilecek sağlık..
    15. 20 yıllık bebek hayali Anka’da gerçek..
    16. Iğdır’da domates hasadı başladı
    17. Geleneksel Türk Oyunları Erzurum’dan..
    18. Galatasaray'ın yeni transferi sakatlandı
    19. Liselere yerleştirme sonuçları açıklandı
    20. Erzincan’da rüzgâr uyarısı
    21. Kadir Has Üniversitesi profesör..
    22. VİOP'ta endeks kontratı haftaya..
    23. Kayseri’de 126 bin 197 kişi iş arıyor
    24. Başkan Palancıoğlu: “Bariyerler..
    25. AK Parti yöneticileri çiftçinin..
    26. Nevşehir Belediyesi’nden Mustafa..
    27. Balkondan düşen bebek hayatını kaybetti
    28. 2.Lig yolunda Nevşehir takımına sahip..
    29. Kayserispor’un rakibi Salzburg
    30. Mustafa Eren Hoca’yı rahmetle anıyoruz
    İYİ Parti'den Bülent Arınç açıklaması!
    İYİ Parti'den Bülent Arınç açıklaması!
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..