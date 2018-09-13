TSK, Kandil'i yerle bir etti! Hepsi imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlediği hava harekatında PKK'lı teröristlerin kullandığı barınak, mühimmat ve akaryakıt depoları imha edildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı savaş uçaklarınca, dün Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine hava harekatı gerçekleştirildi.

Harekatta, insansız hava araçlarının (İHA) tespit ettiği sığınak, mühimmat ve akaryakıt depoları savaş uçakları tarafından tam isabetle vuruldu. Mühimmat ve akaryakıt depolarının vurulmasının ardından bölgedeki patlamalar ve yangın dakikalarca devam etti.

Hedeflerin vurulma anları da anbean görüntülendi.