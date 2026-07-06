ABD muafiyet tanıdı: Japonya İran petrolü için harekete geçti

ABD ile İran arasında yürütülen barış görüşmeleri kapsamında 22 Haziran'da yürürlüğe giren ve 21 Ağustos'ta sona erecek yaptırım muafiyeti, İran'ın petrol ihracatında yeni bir dönemin kapısını araladı. Reuters'a konuşan İranlı ve Batılı kaynaklara göre Tahran yönetimi, Japon şirketleriyle yeniden petrol ticaretine başlamak için temaslarını sürdürüyor. İranlı kaynaklar, üç Japon alıcının 2019 yılından bu yana ilk kez İran ham petrolünü satın alma ihtimalini değerlendirdiğini belirtirken, Japon ve İranlı yetkililerin de ilk görüşmeleri gerçekleştirdiği ifade edildi.