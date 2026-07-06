6 Temmuz 1413: Cürcânî'nin vefatı (Kelâm ve Fıkıh Âlimi)

Seyyid Şerîf el-Cürcânî, 24 Şaban 740 (24 Şubat 1340) tarihinde Cürcân yakınlarındaki Takü’de doğdu. İlköğrenimine memleketinde başlayan Cürcânî, Kutbuddîn er-Râzî’den (ö. 766/1365) ders almak için Herat’a gitti. Hocasının tavsiyesi üzerine eğitimini Mısır’da Mübârekşâh el-Mantıkî (ö. 784/1382’den sonra) yanında sürdürmek üzere Mısır’a yolculuğa çıktı.



Giderken Cemâleddîn Aksarâyî’den (ö. 791/1388-89) ders almak amacıyla Anadolu’ya Aksaray’a uğradıysa da onun vefatını öğrenince orada tanıştığı Molla Fenârî’yle (ö. 834/1431) birlikte Mısır’a gitti. Mısır’da kaldığı yaklaşık on yıllık sürede Mübârekşâh Mantıkî’den aklî ilimleri, Ekmeleddîn el-Bâbertî’den (ö. 786/1384) naklî ilimleri okudu ve Şeyh Bedreddin (ö. 823/1420), şair Ahmedî (ö. 815/1412-13), Hacı İvaz Paşa (ö. 831/1428) gibi dönemin önde gelen ilim ve fikir adamları olacak öğrencilerle ders arkadaşlığı yaptı.



Mısır dönüşünde Bursa’ya uğradı ve oradan memleketi Şîrâz’a döndü. Orada Şah Şüca (slt. 759-786/1358-1384) tarafından Dârüşşifâ Medresesi müderrisliğine tayin edilerek yaklaşık on yıl bu medresede tedris faaliyetlerini sürdürdü.





Seyyid Şerîf el-Cürcânî



Daha sonra Şîrâz’ı zapteden Timur (slt. 771-807/1370-1405) tarafından Semerkant’a götürüldü. Semerkant’ta on sekiz yıl başmüderrislik yaptı. Burada tanıştığı Nakşibendî tarikatı şeyhi Hâce Alâeddîn Attâr’a (ö. 802/1400) intisap etti. Mevlânâ Nizâmeddin Hâmûş (ö. 853/1449) ile de dostluk kurarak onun tasavvufî sohbetlerine katıldı. Timur’un ölümünden (807/1405) sonra fitne ve kargaşanın hâkim olduğu Semerkant’tan ayrılarak Şîrâz’a döndü ve ömrünün geri kalan kısmını burada ilmî faaliyetlerle geçirdi.



6 Rebîülâhir 816 (6 Temmuz 1413) Çarşamba günü Şîrâz’da vefat etti ve Atîk Camii civarındaki Vakıb Mezarlığı’na defnedildi.