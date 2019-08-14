TSK harekete geçti! Bölgeye gönderildiler
ABD ve Türk askeri yetkililerinin Müşterek Harekat Merkezi kurulmasına yönelik çalışmaları sürdürdüğü Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine, zırhlı araç sevkiyatı sürüyor.14 Ağustos 2019 Çarşamba 09:00
Şanlıurfa'nın Suriye sınırında bulunan Akçakale ilçesine, zırhlı araç sevkiyatı sürüyor.
Suriye’nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin ABD ve Türk askeri yetkililerinin Müşterek Harekat Merkezi kurulmasına yönelik çalışmaları yürüttüğü Akçakale’ye, gece saatlerinde askeri araç sevkiyatı yapıldı.
Gece saatlerinde güvenlik önlemleri arasında Şanlıurfa yönünden ilçeye gelen zırhlı araçların, Akçakale’nin Suriye sınırında konuşlandırılacağı belirtildi.
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