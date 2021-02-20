  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CANLI YAYIN! İşte bu bir skandaldır! yeniakit.com.tr TBMM ve milletin nasıl kandırıldığı belgelerle deşifre edildi

Çavuşoğlu: Öğrenemeyenlere itinayla öğreteceğiz!

Dubai Kraliyet Ailesi'nden rehin tutulan Latife ile ilgili açıklama

Terör örgütü PKK'dan askeri birliğe taciz ateşi

10 yıl sonra geri döndü! Marmara'da korkulu rüya

İçişleri Bakanlığı'ndan haftasonu kısıtlamasına saatler kala açıklama

19 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu

Nesli tükeniyordu... 30 yıl sonra klonlandı

'Oynanan oyunun farkındayız' diyen Erdoğan'dan önemli çağrı: Evlatlarınıza sahip çıkın

Özlem Zengin, 'Çıplak arama' tartışmasına noktayı koydu: Onurlu bir kadın suç duyurusu için bir yıl beklemez
Dünya TSK hakkındaki kanun Meclis'ten geçti
Dünya

TSK hakkındaki kanun Meclis'ten geçti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Yasası değişikliği Meclis’ten çıktı. Başta özel eğitimli komandolar olmak üzere uzman askeri personelin özlük hakları iyileştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 08:14:00 -
TSK hakkındaki kanun Meclis'ten geçti

Profesyonel ordu yapılanmasında bir aşamayı daha tamamlayan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Yasası değişikliği Meclis’ten çıktı. Özellikle terörle mücadele ve yurtdışı harekâtlarda hayatları pahasına görev yapan başta özel eğitimli komandolar olmak üzere uzman askeri personelin özlük hakları iyileştirildi.

Yeni düzenlemeyle uzman erbaşların emeklilik yaş sınırı 55 oldu. Uzman erbaşların sözleşme süreleri 55 yaşa kadar uzatılacak ve yaş sınırını doldurdukları yılın ağustos ayı içinde emekliye ayrılacaklar. Olağanüstü hal veya terörle mücadeleden kaynaklanan zorunlu hallerde ihtiyaç duyulanların sözleşmeleri, talebe bakılmaksızın, kuvvet komutanının onayıyla birer yıl süreyle uzatılabilecek. Emekli uzman erbaşlar, seferde gerekli görülmesi ve sağlık durumlarının elverişli olması halinde 60 yaşına kadar yeniden orduya alınacaklar.

Aylık iyileştirildi

Uzman erbaşların, emekliliğe kadar sivil memur olarak çalıştırıldığı uygulama kaldırıldı. Artık bu görevdekiler uzman çavuşluktan emekli olacak. Uzman erbaşlardan devlet memuru iken emekli olanlar ile halen devlet memuru olarak çalışanların hak kaybı önlenecek. Bu durumdakilerin aylık farkları, uyum hesabıyla kaldırılacak. Subaylar ve astsubaylar gibi uzman erbaşlar için de Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği kuruldu.

Komando branşında istihdam edilen uzman erbaşlardan 40 yaşını dolduranlar, istihdam edildikleri sınıfların uygun görev yerlerine atanacaklar. Atama işlemi 40 yaşını doldurdukları yıl içerisinde tamamlanacak. Komando kalmak isteyenler devam edebilecek. Bunun için 2 yılda bir sağlık kurulu raporu istenecek. Böylece yıllarca tehlikeli operasyonlara katılan özel birliklerdeki askerler, emekliliğe kadar 15 yılı geri görevde tamamlayabilecek.

Operasyonda prim ekleme

Yurtiçi ve yurtdışındaki harekâta katılan birliklerdeki askerlerin hizmet süresine ekleme yapılacak. Bunun için askeri personelin kesintisiz en az 30 gün operasyona katılması şartı aranacak. Bu personelin devlet hizmeti yükümlülüğü süresinin hesaplanmasında, fiilen harekât bölgesinde geçirilen sürenin 1.5 katı alınacak.

Görevde olan 88 bin 975 uzman erbaşa yerli üretim tabanca verilecek. Eski yasada, uzman erbaşlık görevine başladıktan 2 yıl sonra kendi paraları ile silah almak isteyenler alabiliyorlardı. Şimdi ilk 5 aylık dönemini tamamlayanlara devlet bütçesinden tabanca temin edilecek.

6 ay pandemi görevi

TSK ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na atanan sivil tabipler harekât, salgınla mücadele ve benzeri ihtiyaçlar kapsamında yurtiçi ve yurtdışında 2 aya kadar doğrudan görevlendirilebilecek. Bu süre olağanüstü durumlarda Sağlık Bakanı’nca 6 aya kadar uzatılabilecek.

Genç yaşta seçilen milletvekillerinin askerlik görevleri, TBMM üyelik sıfatlarının sona ereceği tarihe kadar ertelenecek. Anayasa’ya göre 18 yaşından itibaren milletvekili seçilebiliniyor. Askeralma Yasası’na, “TBMM üyelerinin askerlikleri üyelik sıfatlarının sona erdiği tarihe kadar ertelenir” hükmü eklendi. Bu konu milletvekilinin tercihine bırakılmadı. Teklif sahipleri yasanın görüşme sürecinde, yasama üyesinin yürütmenin emrine girmesi “kuvvetler ayrılığı” ilkesine uygun olmadığından milletvekili görevi boyunca askerlik yapılmayacağını vurguladı.

Yasanın diğer maddelerine göre, yurtdışında yaşayan vatandaşların dövizle askerlik bedeli, yurtiçindeki bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerle aynı olacak.

Kaynak: Hürriyet

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diriliş Ertuğrul ve Kurtlar Vadisi oyuncusu hayatını kaybetti
Medya

Diriliş Ertuğrul ve Kurtlar Vadisi oyuncusu hayatını kaybetti

Diriliş Ertuğrul ve Kurtlar Vadisi dizilerinde rol alan oyuncu Toygun Ateş yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
CHP'li başkan partisini bombalayıp istifa etti
Siyaset

CHP'li başkan partisini bombalayıp istifa etti

CHP Tokat eski Gençlik Kolları Başkanı Kubilay Tahsin Alpay, CHP'nin terör örgütü sevicilere kucak açtığını gerekçe göstererek partisinden i..
Kılıçdaroğlu’ndan güldüren cevap! Bakın neden ‘PKK’ diyemiyormuş
Gündem

Kılıçdaroğlu’ndan güldüren cevap! Bakın neden ‘PKK’ diyemiyormuş

Gara’daki PKK’ya indirilen darbeden beri terör örgütüne ‘PKK’ demeyerek eleştirilerin hedefi haline gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay