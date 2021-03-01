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Teknoloji TSK envanterine girdi! İlk yerli ve milli bomba atarlı dron göreve hazır
Teknoloji

TSK envanterine girdi! İlk yerli ve milli bomba atarlı dron göreve hazır

Türkiye'nin ilk milli silahlı dron sistemi 'Songar' makineli tüfek özelliğinin ardından geliştirilerek bomba atara da dönüştürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 09:31:00 -
TSK envanterine girdi! İlk yerli ve milli bomba atarlı dron göreve hazır

Savunma sanayi şirketi Asisguard tarafından özgün şekilde geliştirilen 'Songar', Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine ilk yerli ve milli silahlı dron olarak girdi. Asisguard Sistem Mühendisi ve Songar’ın Teknik Proje Yöneticisi Dilan Yılmaz Çakmak, ''Bomba atar özelliğinin eklenmesinden sonra, son olarak 4X4 kara aracı entegrasyonu da sağladık. 'Songar', artık sınır ötesi operasyonlarda da taarruz amaçlı etkin şekilde kullanılabilecek. Gerçek zamanlı görüntü aktarım sistemine sahip olan Songar; tekli veya çoklu dron sistemiyle, hedef bölgenin belirlenmesi, tehdidi etkisiz hale getirme, operasyon sonrası analiz için veri ve video kaydı gibi kritik birçok görevi yerine getiriyor” dedi.

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