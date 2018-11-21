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TSK destek veriyor! Dev operasyon başladı

TSK'nın destek verdiği Suriye Ulusal Ordusu (Ceyşül Vatani) Afrin’de Şuheda el Şarkiya grubuna karşı başlattığı operasyonu El Bab, Azez ve Cerablus’a kadar genişletti.

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:16
TSK destek veriyor! Dev operasyon başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Suriye Ulusal Ordusu (Ceyşül Vatani) tarafından, hırsızlık, gasp ve çete faaliyetlerine katıldıkları gerekçesiyle Afrin’de Şuheda el Şarkiya grubuna karşı başlatılan kapsamlı operasyon El Bab, Azez ve Cerablus’a kaydırıldı.

Silahlı gruplar etkisiz hale getiriliyor

Güvenlik bölgesi kapsamına alınan üç bölgede suç işlediği tespit edilen silahlı gruplar etkisiz hale getiriliyor.

Suriye Ulusal Ordusu tarafından yapılan açıklamada, sürdürülen operasyonlarda çete gruplarının çoğunun çatışmaya girmeden teslim olduğu bildirildi.

Halkın güvenliğini tehdit eden ve kanun dışına çıkan kişilere karşı operasyonların devam edeceği ifade edilen açıklamada, onlarca çete üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

CNN Türk'ün haberine göre Cerablus kasabası kuşatma altına alındı ve 5 kişi teslim oldu.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 16:16
  1. Ordu
  2. suriye
  3. Cerablus
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