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Gündem TSK dağları taşları inletti! 29 PKK’lı ex!
Gündem

TSK dağları taşları inletti! 29 PKK’lı ex!

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 29 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 11:13:00 -
TSK dağları taşları inletti! 29 PKK’lı ex!

MSB’nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşıma göre, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde toplam 29 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Yapılan paylaşımda; "Her terörist için kaçınılmaz son bellidir! Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 28 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz sürüyor/sürecek!" ifadeleri kullanıldı.

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Yorumlar

Maraşlı

K.k. bak Suriye'nin kuzeyindeki arkadaşlarından 29 u daha ex.olmus sen ise buralarda üç kuruşluk fatura ile zaman öldürüyorsun. Koş otele bir basın toplantısı yap iktidara gelirsen dostlarına pardon arkadaslarina yapılan operasyonlarida sonlandırarak gider kalemini düşüreceğini söyle hesap uzmanı, sen bilirsin...maliyetin nasıl düşeceğini
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Hikmet

TSK nın ellerine sağlık Allah cc her daim ordumuzu Mansur ve muzaffer eylesin inşaallah
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