TSK dağları taşları inletti! 29 PKK’lı ex!
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 29 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
MSB’nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşıma göre, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde toplam 29 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Yapılan paylaşımda; "Her terörist için kaçınılmaz son bellidir! Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 28 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz sürüyor/sürecek!" ifadeleri kullanıldı.