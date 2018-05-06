TSK, BORAN'la vuracak
Milli imkânlarlaüretilen 105 milimetre havadan taşınabilir obüs sistemi BORAN’ın denemeleri tamamlandı.06 Mayıs 2018 Pazar 12:00
Parçaları yenilenen ve hafifletilen silah sisteminin seri üretimine sene sonunda başlanacak.
BORAN, komando ve piyadelerin manevra alanını genişletecek.
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, yerli silah sisteminin harekâtları kolaylaştıracağına işaret etti.
Canikli, “Ambargoları, yerli ve milli üretimle aşmaya devam ediyoruz” ifadesini kullandı.
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