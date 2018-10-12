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TSK açıkladı: 38 terörist imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, terörle mücadele harekatı kapsamında son bir haftada 38 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

12 Ekim 2018 Cuma 13:40
TSK açıkladı: 38 terörist imha edildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, 5-12 Ekim tarihlerinde PKK/KCK'nın sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Mardin, Van ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara devam edildi.

Operasyonlarda, yurt içinde 11 ve yurt dışında 27 olmak üzere toplam 38 terörist etkisiz hale getirildi, 10 RPG-7 R/A mühimmatı, bir piyade tüfeği, bir makinalı tabanca, 745 hafif silah mühimmatı, 255 kilogram amonyum nitrat, 73 kilogram C-4 patlayıcı madde, 17 el bombası, bir gaz maskesi, 2 telsiz, 27 fünye ele geçirildi.

Güvenlik güçlerince 10 el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

Operasyonlarda, bir asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Sınır hattında alınan tedbirler sonucu ve gerçekleştirilen operasyonlarda, 212 kilogram uyuşturucu, 10 bin 200 paket kaçak sigara, 76 cep telefonu ele geçirildi.

Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlar

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4585 oldu.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart itibarıyla kontrol altına alınan Afrin'de, mayın ve EYP arama faaliyetleri sürüyor. Bu kapsamda bugüne kadar 280 mayın ve bin 602 EYP imha edildi.

Münbiç bölgesi

Daha önce mutabık kalınan "Münbiç Yol Haritası" ve "Münbiç Güvenlik Prensipleri" doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetlerince, 18 Haziran'dan bu yana 59 bağımsız devriye faaliyeti yürütüldü.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 13:40
  1. Şırnak
  2. Van
  3. Siirt
  4. Ordu
  5. Mardin
  6. Diyarbakır
  7. Ağrı
  8. TSK
  9. Terörle Mücadele

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