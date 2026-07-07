  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
‘Özendirilmesin’ denilince seküler laikçiler rahatsız oluyor! Beraber kafayı çektiler ama sonrası korkunç Şam’da patlama! Macron 15 dakika önce o otelden ayrılmıştı Dünyaya insan hakları dersi verdi! Mısır teknik direktörüne helal olsun Bakan Fidan’dan toplantıya saatler kala açıklama! İşte NATO Zirvesi’nin şifreleri İBB'nin yıllardır tamamlayamadığı proje İstanbul’a 244 milyon dolara patladı! Cevap vermek yerine laf salatası yaptı! Tacizle suçlanan Barış Pehlivan boş konuştu NATO, Trump ve Netanyahu! HÜDA PAR’dan üçlü gönderme Böyle iğrençlik görülmedi! Aman dikkat, bu sapık trafikte sizin de karşınıza çıkabilir Yüzlercesi aynı anda görüntülendi! Nemrut’ta kelebek tarlası oluştu NATO Zirvesi başlıyor! Bakan Güler'den önemli açıklamalar
Dünya Hindistan’da heyelan felakete yol açtı! 3 ölü 9 yaralı
Dünya

Hindistan’da heyelan felakete yol açtı! 3 ölü 9 yaralı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Hindistan’da heyelan felakete yol açtı! 3 ölü 9 yaralı

Hindistan’da Wayanad Tünel Projesi çalışmalarının sürdüğü Kalladi’deki Meenakshi Köprüsü yakınlarında meydana gelen heyelanda 3 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı. Toprak altında kanları kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Hindistan’ın Kerala eyaletinde Kozhikode ile Wayanad bölgelerini birbirine bağlamak amacıyla hayata geçirilen Wayanad Tünel Projesi çalışmalarının sürdüğü Kalladi’deki Meenakshi Köprüsü yakınlarında heyelan meydana geldi. Heyelan, tünel projesinde çalışan işçilerin kullandığı geçici barakaları vurdu ve çok sayıda işçiyi enkaz altında mahsur bıraktı. Güvenlik kamerası görüntüleri, çamur selinin bir akaryakıt tankerini ve diğer araçları sürükleyip götürdüğünü kaydetti. Dev toprak parçasının bölgedeki araçları ve insanları yuttuğu olayda 3 kişi hayatını kaybederken 9 kişi de yaralandı. Çok sayıda kişinin de toprak altında kaldığını ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Wayanad Tünel Projesi tamamlandığında ülkenin en uzun üçüncü kara yolu tüneli olacak.

21 Haziran 1642: Abdülhak B. Seyfeddin ed-Dihlevî'nin vefatı (Hindistanlı Muhaddis)
21 Haziran 1642: Abdülhak B. Seyfeddin ed-Dihlevî'nin vefatı (Hindistanlı Muhaddis)

Tarih

21 Haziran 1642: Abdülhak B. Seyfeddin ed-Dihlevî'nin vefatı (Hindistanlı Muhaddis)

İsrail yalakası Hindistan'dan İran uyarısı
İsrail yalakası Hindistan'dan İran uyarısı

Dünya

İsrail yalakası Hindistan'dan İran uyarısı

Hindistan'da büyük felaket: Ölü sayısı 19'a yükseldi!
Hindistan'da büyük felaket: Ölü sayısı 19'a yükseldi!

Dünya

Hindistan'da büyük felaket: Ölü sayısı 19'a yükseldi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23