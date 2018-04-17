TSK açıkladı: 10 terörist etkisiz hale getirildi
TSK: Ağrı/Doğubeyazıt ve Hatay/Amanos bölgelerinde, 15-16 Nisan 2018 tarihlerinde icra edilen hava harekâtları neticesinde toplam 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir.17 Nisan 2018 Salı 18:23
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi ve Hatay'ın Amanos bölgesindeki terör hedeflerine yönelik 15-16 Nisan'da düzenlenen hava harekatlarında 10 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
TSK'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi ve Hatay'ın Amanos bölgelerinde, 15-16 Nisan'da gerçekleştirilen hava harekatları sonucunda 10 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
YORUM YAZ