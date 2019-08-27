0553 313 94 23

Tsitsipas'tan erken veda

- ABD Açık'ta 8 numaralı seribaşı Tsitsipas, Rus Rublev'e 3-1 yenilerek ilk turda elendi

27 Ağustos 2019 Salı 22:30
Tsitsipas'tan erken veda

İSTANBUL (AA) - ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde 8 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas, ilk turda elendi.

ABD'nin New York kentindeki sezonun son grand slam turnuvasında Tsitsipas, dünya klasmanının 43 numarası Rus Andrey Rublev ile karşılaştı.

Toplam 3 saat 54 dakika süren mücadelede rakibini 6-4, 6-7, 7-6 ve 7-5'lik setlerle 3-1 mağlup eden Rublev, tur atlayan taraf oldu.

Karşılaşmada 5 kez servisini kırdıran Yunan raket, 81 basit hatayla oynadı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 22:30
  1. ABD Açık
  2. Andrey Rublev
  3. Stefanos Tsitsipas
  4. tenis

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Oltu'da trafik kazası: 3 yaralı
    1. Oltu'da trafik kazası: 3 yaralı
    2. Şoke eden rakam! THK'dan iflasa 'borç'..
    3. İtalya'da Cumhurbaşkanı 2'nci tur..
    4. Hollanda'da el konulan özel tasarım..
    5. "Lübnan kendini savunma hakkına..
    6. Tsitsipas'tan erken veda
    7. Kahramanmaraş’ta 450 bin liralık kaçak..
    8. Göztepe, Soner Aydoğdu'yu transfer etti
    9. Kışlık domates konservesi nasıl..
    10. Domates konservesi nasıl yapılır?..
    11. Hastalar beklerken kayıt görevlisi..
    12. Küçük kızının gözü önünde vurulan..
    13. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    14. Dere yatağında toprak kayması: 2 çocuk..
    15. FETÖ'nün askeri yargı yapılanması..
    16. Galatasaray'dan 'Falcao' hamlesi!
    17. Kuşadası’nda 10’u çocuk 39 düzensiz..
    18. Osmanlı'nın ilk telsiz telgraf..
    19. Son şampiyon Osaka ikinci turda
    20. Erdoğan-Putin görüşmesinin ardından..
    21. TÜGVA'nın doğa kamplarındaki hedefi..
    22. Fenerbahçe, Trabzonspor maçı..
    23. Pakistan-Hindistan sınırında çatışma:..
    24. Sigara izmariti evi yakıyordu
    25. Seyir halindeyken alev alan araç..
    26. Brezilya’dan Amazon yardımını kabul..
    27. Yemen'deki koalisyon güçleri Husilere..
    28. Gazzeli sporcular İsrail ablukasını..
    29. Avrupa'yı örnek gösterdi ve uyardı:..
    30. Fenerbahçe'de Adil Rami ilk..
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı