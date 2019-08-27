Tsitsipas'tan erken veda - ABD Açık'ta 8 numaralı seribaşı Tsitsipas, Rus Rublev'e 3-1 yenilerek ilk turda elendi

İSTANBUL (AA) - ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde 8 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas, ilk turda elendi. ABD'nin New York kentindeki sezonun son grand slam turnuvasında Tsitsipas, dünya klasmanının 43 numarası Rus Andrey Rublev ile karşılaştı. Toplam 3 saat 54 dakika süren mücadelede rakibini 6-4, 6-7, 7-6 ve 7-5'lik setlerle 3-1 mağlup eden Rublev, tur atlayan taraf oldu. Karşılaşmada 5 kez servisini kırdıran Yunan raket, 81 basit hatayla oynadı.



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