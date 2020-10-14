TSE Zorlu süreçte ‘güven’ tesis ediyor
Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, standartların, küresel ekonomide önemli bir role sahip olduğunu belirterek, “Devam eden bu zorlu süreçte, standartların güven tesis ederek ticaretin temelinde yer aldığı görüldü. Devam eden bu zorlu süreçte, standartların güven tesis ederek ticaretin temelinde yer aldığı görüldü” değerlendirmesinde bulundu.
Şahin, bu yıl hızlı nüfus artışı ve kentleşmenin, sınırlı kaynakların etkin kullanımını desteklemesini sağlamak amacıyla “Dünyayı Standartlarla Korumak” konusuna odaklanıldığına işaret ederek, “Standartlar, uygunluk değerlendirme faaliyetleriyle, ticaretin serbestleştirilmesine katkı verirken, diğer yandan belirlenen kural ve şartlarda mal, hizmet üretiminde, insanların, canlıların ve çevrenin korunmasına yönelik önlemler alınmasını sağlamaktadır” ifadesini kullandı.