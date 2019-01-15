TSB Başkanı Çağlar: "Sigorta sektörü sadece prim üreten bir sektör değildir. Günde 138 milyon lira hasar ödeyen bir sektördür. Sigorta sektörü yıl genelinde aşağı yukarı 35 milyar lira hasar ödemesi yapmaktadır."

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15 Ocak 2019 Salı 11:43
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 11:43
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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